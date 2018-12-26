Даже со скидкой. На Украине вновь не смогли продать судно "Норд"

На аукцион была подана одна заявка покупателя, но её отклонили из-за неуплаты гарантийного взноса.

Национальное агентство Украины по возврату активов снова не смогло продать на торгах арестованное российское рыболовецкое судно "Норд".

— Состояние аукциона: торги не состоялись, — говорится в сообщении госпредприятия "СЕТАМ".

Как отмечается, в этот раз на торги была подана всего одна заявка, но её отклонили в связи с неуплатой гарантийного взноса.

В прошлый раз аукцион по продаже задержанного российского судна "Норд" провалился на Украине 7 ноября. Его стартовая стоимость тогда составляла почти 1,63 млн гривен (около 58 тысяч долларов). На повторные торги 26 декабря лот был выставлен со скидкой 10% (1,47 млн гривен, или около 52,5 тысячи долларов).

Напомним, в марте 2018 года украинская погранслужба задержала, а затем арестовала рыболовецкое судно "Норд" в Азовском море. Членов экипажа обвинили в нарушении морских границ.