Уфимским полицейским-насильникам продлили сроки ареста

Двое подозреваемых в уголовном деле об изнасиловании девушки-дознавателя УВД останутся в СИЗО до 28 февраля.

Двоим фигурантам скандального дела об изнасиловании 23-летней дознавательницы из Уфы продлили сроки ареста, передаёт телеграм-канал Mash. Речь идёт о 51-летнем экс-начальнике уфимского отдела МВД Эдуарде Матвееве и бывшем руководителе отдела по вопросам миграции Уфимского района Павле Яромчуке. Напомним, что биоматериалы последнего и были обнаружены на теле девушки, согласно проведённой экспертизе ДНК.

Обвиняемые останутся под стражей ещё на два месяца. А вот Салавату Галееву, третьему участнику "вечеринки", меру пресечения будут выбирать завтра.

Напомним, что, по словам потерпевшей, три офицера надругались над ней прямо на рабочем месте. Фигуранты дела были уволены и сейчас находятся под арестом. Один из обвиняемых предоставил видеоалиби, однако адвокат пострадавшей назвала подобные данные мышиной вознёй. В обстоятельствах произошедшего разбирался Лайф.