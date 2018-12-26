Политолог не исключил, что военное положение на Украине может быть продлено

Сегодня на Украине подходит к концу срок действия военного положения, введённого Киевом 28 ноября в десяти регионах страны на 30 дней.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук Александр Гусев в беседе с Лайфом предположил, что президент Украины Пётр Порошенко может ввести какие-то ограничения, подобные военному положению.

— Что касается Украины и окончания военного положения, я полагаю, что сейчас Новый год и Рождество пройдут под знаком отсутствия военного положения, но я не исключаю, что в середине января Порошенко опять будет вынужден ввести какие-то ограничения. Будет ли это военное положение или что-то другое, пока сказать сложно, — заявил Гусев.

По словам политолога, во время действия военного положения в Донбасс были переброшены дополнительные вооружённые силы, но, как отмечает эксперт, "у нынешней киевской власти пороху не хватит воевать в Донбассе, а в Крым они не сунутся".

— У Порошенко остаётся один путь — путь мелких провокаций в районе Мариуполя, куда, по его словам, не пускают украинских моряков, — резюмировал политолог.

Напомним, что на Украине сегодня подходит к концу срок действия военного положения, введённого Киевом 28 ноября в десяти регионах страны на 30 дней. Такое решение было принято после инцидента 25 ноября, когда три судна ВМС Украины нарушили российскую границу вблизи Керченского пролива.