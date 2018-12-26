Россияне выбрали Путина политиком года

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Россияне выбрали Путина политиком года

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Владимир Путин. Фото: © РИА "Новости" / Наталья Селиверстова

С большим отрывом далее следуют Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Дмитрий Медведев и Владимир Жириновский.

Жители России выбрали Владимира Путина политиком года. Об этом свидетельствуют результаты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМа).

<p>Фото: © L!FE.</p>

Так, главу государства выбрали 46 процентов опрошенных, с большим отрывом следом идут глава МИД Сергей Лавров (18%), Министр обороны Сергей Шойгу (9%), премьер-министр страны Дмитрий Медведев (6%) и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5%).

Опрос, в котором приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 16 лет, был проведён в декабре этого года. Метод опроса — телефонное интервью.

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