Россияне выбрали Путина политиком года

Жители России выбрали Владимира Путина политиком года. Об этом свидетельствуют результаты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМа).
Так, главу государства выбрали 46 процентов опрошенных, с большим отрывом следом идут глава МИД Сергей Лавров (18%), Министр обороны Сергей Шойгу (9%), премьер-министр страны Дмитрий Медведев (6%) и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5%).
Опрос, в котором приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 16 лет, был проведён в декабре этого года. Метод опроса — телефонное интервью.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени