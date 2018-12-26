Юный герой из Омска — об эмоциях от ёлки в Кремле: Я мечтал съездить в Москву

Мальчик также рассказал о своём поступке, когда они с братом бросились к горящему дому, чтобы спасти детей.

12-летний Андрей Л. из Омской области, который вместе с братом героически спас из горящего дома двух малолетних детей, рассказал о впечатлениях от Кремлёвской ёлки, на которую оба они были приглашены.

— Нам сказали учителя, что мы поедем. Я мечтал съездить в Москву. Тут хорошо, — отметил юный герой.

Он пожелал собравшимся и всем зрителям здоровья, и "чтобы никогда не было проблем".

Мальчик также рассказал о том, как они с братом отважились броситься к горящему дому, чтобы спасти оставшихся там детей.

— Мы шли встречать маму и увидели дым и огонь, — сказал Андрей. — Я выбил стекло и достал годовалую девочку, выбежал на дорогу, и после этого взорвался газовый баллон.

По словам юного героя, в этот момент в голове не было ничего — он просто действовал.

— Она [женщина] стояла там с маленькой девочкой, у меня у самого тоже маленький брат, мне жалко стало, и я пошёл, — добавил мальчик, отметив, что его собственные родители очень переживали, когда узнали о произошедшем.

Его брат Денис почти всё время скромно стоял рядом. Напомним, что во время страшного пожара он также принял участие в спасательной операции, выведя на улицу шестилетнего малыша.

По словам братьев, они оба хотят работать в МЧС, когда вырастут, чтобы "успевать спасать людей".