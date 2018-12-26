Путин поблагодарил Медведева за контроль над нацпроектами

Глава государства отметил, что премьер-министр фактически участвует в разработке всех национальных проектов и планов их реализации.

Российский лидер Владимир Путин поблагодарил главу правительства Дмитрия Медведева за контроль над работой по нацпроектам.

— Хочу отдельно поблагодарить Дмитрия Анатольевича за то, что он, как мы и договаривались, взял это не только под личный контроль, но фактически участвует в разработке всех этих национальных проектов и планов их реализации, — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на то, что работу по национальным проектам удастся поставить на нужный и профессиональный уровень.

Отметим, что власти страны уделяют особое внимание нацпроектам. К примеру, ранее Минздрав России заявил о готовности обеспечить гражданам ежегодные профилактические медосмотры в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Президент России ранее сообщал, что позитивные результаты от реализации национальных проектов россияне должны почувствовать уже в 2019 году.