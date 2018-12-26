Создали угрозу. Израиль ударил по Дамаску в момент посадки гражданских лайнеров

Для предотвращения трагедии были установлены ограничения на применение Сирией средств ПВО и РЭБ.

Израиль нанёс авиаудар по Сирии в тот момент, когда в аэропортах Бейрута и Дамаска приземлялись гражданские лайнеры, чем создал угрозу для мирного населения. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

— Атака израильских ВВС шла в момент заходов на посадку гражданских лайнеров нероссийской принадлежности в аэропорты Бейрута (Ливан) и Дамаска (Сирия), — подчеркнул он.

Для предотвращения трагедии были установлены ограничения на применение Сирией средств ПВО и РЭБ, что дало авиадиспетчерам возможность "в Дамаске увести самолёт из опасного района и направить его на запасной аэродром Хмеймим".

Напомним, ночью ВВС Израиля провели ракетную атаку, большинство ракет были сбиты. В результате были ранены трое сирийских военных, повреждён склад боеприпасов.