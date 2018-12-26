Пятачки в порядке. Под Тюменью 80 поросят спасли от гибели на морозе

На трассе посреди ночи заглох грузовик с кузовом, когда за окном было -38 градусов.

В Уватском районе Тюменской области на трассе в сторону Ханты-Мансийска пожарники спасли от гибели 80 поросят в заглохшем грузовике. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Как отмечается, в районе Увата у водителя заглох двигатель, все попытки завести его не увенчались успехом. На дворе было было почти три часа ночи, и в Увате температура воздуха опустилась до -38 градусов.

Водитель в течение часа вызывал спасателей, которые после прибытия помогли запустить двигатель. Всё это время шофёр бегал в кузов, чтобы проверить поросят.

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