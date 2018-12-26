Пятачки в порядке. Под Тюменью 80 поросят спасли от гибели на морозе

В Уватском районе Тюменской области на трассе в сторону Ханты-Мансийска пожарники спасли от гибели 80 поросят в заглохшем грузовике. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Как отмечается, в районе Увата у водителя заглох двигатель, все попытки завести его не увенчались успехом. На дворе было было почти три часа ночи, и в Увате температура воздуха опустилась до -38 градусов.
Водитель в течение часа вызывал спасателей, которые после прибытия помогли запустить двигатель. Всё это время шофёр бегал в кузов, чтобы проверить поросят.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве спасли котёнка, который примёрз хвостиком к столбу.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени