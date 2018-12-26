"Не только из кабинетов". Правительство проконтролирует исполнение нацпроектов

Проверка того, как происходит реализация ключевых направлений развития нашей страны, будет проводится прямо на местах.

В 2019 году члены Правительства РФ будут контролировать исполнение нацпроектов не только из кабинетов, но и лично на местах. Об этом на встрече с кабмином заявил премьер России Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что правительство обязано обеспечить координацию и контроль за исполнением всех тех амбициозных задач, которые были поставлены указом президента.

— Я сориентировал наших коллег по правительству на то, чтобы в будущем году заниматься национальными проектами не только из кабинетов, из залов совещаний, а лично участвовать в мероприятиях, проверять, как происходит реализация тех или иных важнейших направлений развития нашей страны, — подчеркнул премьер.