Путин заявил, что кабмин активно включился в работу по нацпроектам

Российский лидер Владимир Путин заявил, что обновлённый состав правительства активно включился в работу по национальным проектам.

— Что особенно хотел бы отметить и за что хотел бы вас поблагодарить — за то, что новый состав правительства активно сразу же включился в реализацию самого главного в нашей совместной работе на ближайшую перспективу, — сказал Путин.

Глава государства также заявил о наличии способов реализации проектов и ресурсов для достижения целей.