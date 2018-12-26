Медведев анонсировал начало активной фазы реализации нацпроектов

Глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что через несколько дней начнётся активная фаза реализации национальных проектов. Об этом он сказал на встрече с кабмином, где присутствует и президент России Владимир Путин.

— Буквально через несколько дней начнётся активная фаза выполнения всех национальных проектов, — заявил Медведев.

Глава правительства также заявил, что в 2019 году члены кабмина РФ будут контролировать исполнение нацпроектов не только из кабинетов, но и лично на местах.