Медведев анонсировал начало активной фазы реализации нацпроектов

Глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что через несколько дней начнётся активная фаза реализации национальных проектов. Об этом он сказал на встрече с кабмином, где присутствует и президент России Владимир Путин.
— Буквально через несколько дней начнётся активная фаза выполнения всех национальных проектов, — заявил Медведев.
Глава правительства также заявил, что в 2019 году члены кабмина РФ будут контролировать исполнение нацпроектов не только из кабинетов, но и лично на местах.
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