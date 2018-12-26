Медведев анонсировал начало активной фазы реализации нацпроектов

Читайте также

Медведев анонсировал начало активной фазы реализации нацпроектов

64

Дмитрий Медведев. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

Глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что через несколько дней начнётся активная фаза реализации национальных проектов. Об этом он сказал на встрече с кабмином, где присутствует и президент России Владимир Путин.

— Буквально через несколько дней начнётся активная фаза выполнения всех национальных проектов, — заявил Медведев.

Глава правительства также заявил, что в 2019 году члены кабмина РФ будут контролировать исполнение нацпроектов не только из кабинетов, но и лично на местах.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×