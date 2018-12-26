В ОП заявили, что слова об оккупации Украины нужны Порошенко для отмены выборов

По словам члена Общественной палаты Сергея Гончарова, один из возможных вариантов сохранения власти президента Украины — когда якобы кто-то нападёт на страну.

Власти Украины в преддверии выборов, которые пройдут в марте 2019 года, сделают всё для того, чтобы остаться на своих постах. Об этом в беседе с Лайфом заявил президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа", член Общественной палаты России Сергей Гончаров.

Ранее в интервью Bild генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что инцидент в Керченском проливе якобы является "третьей волной оккупации" их страны Россией.

По мнению Сергея Гончарова, подобные заявления украинские власти делают, чтобы удержаться на своих постах.

— То, что сейчас творится на Украине в преддверии выборов президента Украины, и то, что Порошенко старается сделать всё, что в его силах, чтобы остаться на своём посту, — это не последние потуги, которые он предпринимает. Если верить той информации, которая есть у меня, то возможный вариант отмены выборов президента — это когда якобы кто-то нападёт на Украину, — сказал Гончаров.

Он добавил, что, по всей видимости, такой вариант прорабатывается и так называемая третья оккупация в нём прослеживается в полном объёме.

— Другого пути у него просто нет, и мне кажется, что вся власть, которая сейчас сосредоточена в руках Порошенко, работает только на одно — как её сохранить на будущее, — заключил член ОП.