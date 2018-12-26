Медведев призвал министров не расслабляться в новогодние праздники

Премьер России Дмитрий Медведев обратился к членам Кабмина с призывом не расслабляться в новогодние праздники.

— Конечно, у президента всегда особый и напряжённый график работы, но правительство тоже не должно расслабляться. В новогодние каникулы все должны следить за ситуацией в стране, — добавил он.

Напомним, что в уходящем году российское правительство существенно обновилось после того, как, согласно Конституции, прежний состав кабмина сложил полномочия в день инаугурации президента. Медведев был переутверждён в должности премьера, свои посты сохранили 13 из 22 министров и четыре вице-премьера.