На Украине истёк срок действия военного положения

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На Украине истёк срок действия военного положения

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Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Срок действия военного положения, которое было введено в десяти областях Украины после провокации кораблей ВМС Незалежной в Керченском проливе, истёк в 15:00 по московскому времени.

Напомним, Киев ввёл военное положение в Винницкой, Луганской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях после того, как украинские судна нарушили границу РФ в Керченском проливе и были задержаны вместе с находящимися на них моряками.

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