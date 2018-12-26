На Украине истёк срок действия военного положения

Срок действия военного положения, которое было введено в десяти областях Украины после провокации кораблей ВМС Незалежной в Керченском проливе, истёк в 15:00 по московскому времени.

Напомним, Киев ввёл военное положение в Винницкой, Луганской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях после того, как украинские судна нарушили границу РФ в Керченском проливе и были задержаны вместе с находящимися на них моряками.