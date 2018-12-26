Путин об "Авангарде": У России первой в мире появился новый вид оружия

Ударный гиперзвуковой комплекс был испытан военными по приказу и при участии президента страны.

Президент России Владимир Путин доволен, что наша страна стала первой в мире, получившей новый вид передового оружия. Об этом он заявил на встрече с членами правительства, говоря о запуске гиперзвуковой системы "Авангард".

По словам главы государства, это событие выходит за рамки чисто национальных интересов.

— Новый вид стратегического оружия в мире впервые появился у нас, и надёжно будет обеспечивать оборону нашего государства, нашего народа на десятилетия вперёд, — добавил российский лидер.

"Авангард" — универсальный ракетный комплекс стратегического назначения с гиперзвуковыми маневрирующими боевыми блоками, монтаж которых может осуществляться как на ракеты шахтного базирования, так и на другие типы баллистических ракет.

Сегодня он прошёл успешные испытания в присутствии президента, а в 2019 году будет принят на вооружение.