ОНФ попросил главу Подмосковья пересмотреть тарифы на вывоз мусора

В ОНФ предлагают рассчитывать стоимость услуги исходя из количества жильцов в доме.

Эксперты Общероссийского народного фронта обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьёву с просьбой пересмотреть тарифы на вывоз мусора из частных домов. Об этом сообщили в пресс-службе движения.

В ОНФ рассказали, что с 1 января 2019 года Московская область наравне с остальными регионами перейдёт к новой тарифной схеме обращения с отходами. Эксперты движения прогнозируют увеличение платы за услуги вывоза отходов в Московской области в среднем с 4,8 до 8 рублей за квадратный метр.

Депутат Госдумы Владимир Гутенёв считает нецелесообразным сбор платы, исходя из площади жилища, так как в большом строении может проживать мало людей.

— При определении ставок тарифа за вывоз твёрдых коммунальных отходов из индивидуальных жилых домов предлагается руководствоваться не площадью домовладения, а количеством зарегистрированных в нём человек, — сказал Гутенёв.

Как ранее писал Лайф, В России запущена первая печь для безотходной переработки мусора.