Путин анонсировал дополнительные меры по разработке новейших систем вооружения

Президент России Владимир Путин в ходе посещения Национального центра управления обороной, откуда он наблюдал за испытанием ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым крылатым боевым блоком, заявил, что российское правительство примет дополнительные меры по разработке систем вооружения, которыми оснастят армию и флот.

— Что касается этой тематики вообще, — я знаю, как организована работа, мы потом ещё поговорим с генеральным конструктором, с другими коллегами: предпримем дополнительные меры для безусловного обеспечения результатов по всем параллельным темам, которые Генеральный штаб и Министерство обороны РФ считают перспективными для оснащения армии и флота новейшими системами вооружения, в том числе гиперзвуковым оружием, — отметил Путин, выступление которого транслировал телеканал "Россия 24".

Ранее Путин выразил удовлетворённость тем фактом, что наша страна стала первой в мире, получившей новый вид передового оружия.