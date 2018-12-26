Путин встретится с вновь избранными губернаторами 27 декабря

Среди участников встречи ожидаются главы Хакасии, Приморья, Хабаровского края и Владимирской области.

Пресс-служба Кремля анонсировала встречу президента Владимира Путина с вновь избранными главами российских регионов. Мероприятие состоится уже завтра, 27 декабря. На встрече будут обсуждены итоги выборных кампаний и планы будущей работы по развитию субъектов страны.

— Среди участников встречи — руководители Республики Хакасия, Приморского и Хабаровского краёв, Владимирской области, а также Ненецкого автономного округа, — сообщили в Кремле. — Собравшиеся планируют обсудить итоги выборных кампаний и планы будущей работы по развитию регионов.

Напомним, президент России в ходе большой пресс-конференции 20 декабря заявил, что намерен встретиться со всеми недавно избранными главами регионов страны.