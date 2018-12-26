Путин завтра на Госсовете подведёт итоги Года добровольца

Президент России Владимир Путин завтра примет участие в Госсовете, где подведут итоги Года волонтёра и добровольца. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Будут подведены итоги уходящего года, объявленного в России Годом добровольца и волонтёра, а также намечены планы дальнейшего развития добровольческого движения и социально ориентированных некоммерческих организаций, — говорится в сообщении Кремля.

На Госсовете будут руководители федеральных ведомств, губернаторы, спикеры Госдумы и Совфеда, а также участники волонтёрских и благотворительных проектов. Они представят результаты своей работы за 2018 год.

Как уже сообщал Лайф, Владимир Путин объявил 2018-й Годом добровольца и волонтёра. Кроме того, глава государства во время своей пресс-конференции говорил, кого считает опорой будущего России. Среди них лидер страны упомянул волонтёров и активистов, которые занимаются поисковой деятельностью.