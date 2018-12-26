Порошенко анонсировал новые санкции против России

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Порошенко анонсировал новые санкции против России

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Пётр Порошенко. Фото: пресс-служба президента Украины

Украинский лидер отметил, что ограничительные меры будут касаться большинства депутатов Государственной думы.

Президент Украины Пётр Порошенко сообщил в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны Незалежной (СНБО), что сегодня СНБО рассмотрит новые санкции против России.

— Значительное число депутатов ГД, в том числе от "Единой России" и ЛДПР, войдут в санкционный список, — отметил украинский лидер.

Ранее сегодня Порошенко заявил, что не будет продлевать военное положение на Украине. Он также пообещал, что президентские выборы в Незалежной состоятся 31 марта.

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