Порошенко анонсировал новые санкции против России

Президент Украины Пётр Порошенко сообщил в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны Незалежной (СНБО), что сегодня СНБО рассмотрит новые санкции против России.
— Значительное число депутатов ГД, в том числе от "Единой России" и ЛДПР, войдут в санкционный список, — отметил украинский лидер.
Ранее сегодня Порошенко заявил, что не будет продлевать военное положение на Украине. Он также пообещал, что президентские выборы в Незалежной состоятся 31 марта.
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