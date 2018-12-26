Волонтёры воплотили в жизнь три заветных желания тяжелобольных людей

Проект "Мечтай со мной" входит в платформу "Россия — страна возможностей" и реализуется в рамках Года добровольца в России.

Волонтёры благотворительного проекта "Мечтай со мной" воплотили в жизнь три заветных желания тяжелобольных людей. Об этом сообщает пресс-служба "Добровольцев России".

Так, девятилетняя Полина Дмитриева несколько лет назад, увидев представление в дельфинарии, захотела поплавать вместе с дельфинами. Волонтёры 22 декабря организовали ей встречу в "Москвариуме" с разнообразными морскими обитателями — косатками, белухами, скатами и мечехвостами.

Мечту семилетней Лизы Ковановой из Москвы организовала заместитель председателя Правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. Именно она вытянула конверт с желанием на стенде "Мечтай со мной" во время Международного форума добровольцев. У девочки несколько онкологических заболеваний. Она долгое время хочет научиться ездить в седле, и 23 декабря она смогла стать наездницей.

Примечательно, что проект "Мечтай со мной" исполняет мечты не только детей, но и пожилых людей. 91-летняя Александра Коренева из Орловской области хотела побывать на Красной площади и возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата. 24 декабря её мечта была исполнена.

Волонтёры проекта "Мечтай со мной" организовывают события, которые оставляют положительные эмоции и воспоминания. Проект входит в платформу "Россия — страна возможностей" и реализуется в рамках Года добровольца в России.