Порошенко назвал причину окончания военного положения на Украине

По словам лидера Незалежной, военное положение не повлияло на жизнь украинцев и не привело к последствиям в экономике.

Предстоящие 31 марта 2019 года выборы президента на Украине стали основной причиной окончания и непродления военного положения в Незалежной. Об этом на заседании СНБО заявил украинский лидер Пётр Порошенко.

— Никуда не делась российская угроза, если бы не выборы, мы бы попросили Раду продлить военное положение, — сказал он.

По его словам, военное положение не повлияло на жизнь украинцев и не привело к последствиям в экономике.

Напомним, сегодня в 14:00 (15:00 мск) на Украине истёк срок действия военного положения, которое было введено в десяти областях Украины после провокации кораблей ВМС Незалежной в Керченском проливе.

Позднее Порошенко заявил, что не намерен продлевать военное положение.