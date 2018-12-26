"Молодёжка ОНФ" запускает конкурс "Дай пять! Дизайнер будущего"

Представители "Молодёжки ОНФ" проанонсировали новый перспективный конкурс для юных дизайнеров под названием "Дай пять! Дизайнер будущего". Будущим участницам будет предложено придумать образ для выхода на красную дорожку на подиумном показе в Москве. Приём творческих работ будет открыт до середины февраля 2019 года. Организаторы ждут предложений от конкурсанток в возрасте до 16 лет.
— Конкурс "Дай пять! Дизайнер будущего" — это проект для школьниц. Девочки будут предлагать свои модели, которые затем начнут реализовывать, шить. Они выйдут на подиум вместе со своими финальными моделями, — рассказала спикер образовательной площадки "Рубежа", известный продюсер и режиссёр Лина Арифулина.
Жюри выберет около трёх десятков лучших работ. По эскизам участников сошьют наряды для модного показа с участием звёзд на Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
— Мы решили дать девушкам возможность показать себя во всей красе и принять участие в создании одежды для модного показа с участием наших номинанток премии "Дай пять" Елены Темниковой, Ольги Бузовой, Полины Гагариной и других, — рассказала Арифулина.
"Дай пять! Дизайнер будущего" — это уже вторая всероссийская акция, которую "Молодёжка ОНФ" планирует провести в рамках проекта "Молодёжка юниор". Он направлен на работу с ребятами в возрасте 14–17 лет.
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