И всё-таки до боя курантов. Вассерман рассказал, когда наступает Новый год

По словам известного публициста, это зависит исключительно от устройства часовых механизмов.

Звезда интеллектуального шоу "Своя игра" Анатолий Вассерман в беседе с Лайфом прокомментировал слова лидера фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова о том, что Новый год наступает на шестом ударе кремлёвских курантов.

— По устройству любых механических часов гораздо проще синхронизировать с точным временем начало действия механизма боя, чем конец. Потому что и число ударов часов в разных часах разное, и курантный перезвон занимает разное время, и поэтому согласовать первый удар курантов с точным временем несравненно проще, чем выстраивать механизм, позволяющий начинать бой в разное время, чтобы закончить в одно и то же. Так что, действительно, Новый год начинается с первым ударом перезвона курантов, ещё до часового боя, — отметил Вассерман.

Он подчеркнул, что это зависит лишь от устройства часовых механизмов и для электронных часов было бы совершенно несложно синхронизировать что угодно с чем угодно, "а вот для механических — это крайне тяжело".

Ну а лучше всего — начать чокаться с первым ударом курантов, а закончить пить с последним ударом боя часов! Анатолий Вассерман

Напомним, ранее лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов рассказал Лайфу о своих праздничных традициях, между делом обмолвившись, что на шестом ударе курантов нужно "чокнуться, загадать желание и поздравить друг друга с Новым годом", потому что именно в этот момент наступает Новый год.