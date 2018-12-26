Единственный российский космонавт на МКС остался без новогодних подарков

Праздничные презенты были посланы с Алексеем Овчининым, но "Союз МС-10" потерпел аварию.

Российский космонавт Олег Кононенко, работающий на Международной космической станции, остался без подарков на Новый год. Об этом сообщила специалист по психологической поддержке космонавтов от Института медико-биологических проблем Лилия Шуева в беседе с ТАСС.

— Все новогодние подарки для космонавтов в этом году, к сожалению, разбились: мы посылали подарки с Алексеем Овчининым, но "Союз МС-10" потерпел аварию, — сказала Шуева.

По её словам, презентом был сапожок, в который положили любимые конфеты космонавтов Кононенко и Овчинина. Помимо этого, положили ягоды, орешки, кетчуп и горчицу, потому что, как добавила Шуева, они скучают на орбите по обычной еде.

Она также подчеркнула, что среди космонавтов очень ценятся подарки, сделанные своими руками, такие как связанные или сшитые игрушки, фотоколлажи, именные сувенирные медали и даже снятые друзьями космонавтов видео.

Как ранее писал Лайф, экипаж МКС будет встречать Новый год целых 16 раз за одни сутки.