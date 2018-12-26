Захарова о провокациях Украины: Терпение России не безгранично

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Захарова о провокациях Украины: Терпение России не безгранично

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Мария Захарова. Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на возможность новой провокации Украины в Керченском проливе, поясняя, что у Москвы не безграничное терпение.

— Ещё раз говорю, то просто беспрецедентное терпение и действительно по-настоящему дружеское отношение России, которое было продемонстрировано в отношении Украины и украинского народа, — это всё тоже не безгранично, — поясняет дипломат.

Она добавила, что слишком много людей задействовано, чтобы последствия от украинских провокаций не были катастрофичными.

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