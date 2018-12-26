Опубликовано видео запуска ракеты комплекса "Авангард"

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Опубликовано видео запуска ракеты комплекса "Авангард"

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Говоря о ракете, президент России Владимир Путин отметил, что наша страна первой в мире получила новый вид оружия.

Опубликовано видео запуска гиперзвуковой системы "Авангард". Кадры обнародовал телеграм-канал Life Shot.

За испытаниями ракеты с гиперзвуковым крылатым боевым блоком следил президент России Владимир Путин. Говоря об "Авангарде", глава государства подчеркнул, что РФ первой в мире получила новый вид оружия.

"Авангард" — универсальный ракетный комплекс стратегического назначения с гиперзвуковыми маневрирующими боевыми блоками, монтаж которых может осуществляться как на ракеты шахтного базирования, так и на другие типы баллистических ракет.

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