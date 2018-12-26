Природа, баня с прорубью. Силуанов назвал лучшее место для встречи Нового года

Для министра финансов таким местом стала деревня в Калужской области, куда он отправится вместе с семьёй.

Первый вице-премьер Антон Силуанов поделился с Лайфом планами на Новый год. Он рассказал, что будет отмечать главный волшебный праздник в деревне в Калужской области. Говорит, что это лучшее место для встречи Нового года.

— Буду отмечать в деревне в Калужской области. Это самое лучше время и место для такого праздника. Это природа. С семьёй наряжаем живую ёлку. Весь дом украшен фонариками, — рассказывает первый вице-премьер.

На вопрос Лайфа, а как же баня с прорубью, Силуанов ответил, что это "само собой разумеющееся".

Силуанов также отметил, что самое приятное — это дарить подарки на Новый год.