Провокации могут повториться. Эксперт назвал цель военного положения на Украине

Генеральный директор Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей Гриняев в беседе с Лайфом выразил мнение, что провокации на Украине, носящие "исключительно политический" характер, могут повториться.

— Прежде всего, хотелось бы сказать, что сам факт введения военного положения на Украине — это исключительно политический манёвр. Он был приурочен к провокации Военно-морских сил Украины в Керченском проливе и нацелен на дальнейшую эскалацию напряжённости вокруг конфликта в Донбассе и Донецке, — отметил он.

По мнению Гриняева, текущая ситуация целиком определяется приближающимися выборами на Украине, и в этой связи появляются подобного рода провокации и, как следствие из них, например, военное положение.

— Они могут повториться до тех пор, пока не будет найдено того или иного решения конфликта с непризнанными республиками, — резюмировал специалист.

Срок действия военного положения, которое было введено в десяти областях Украины после провокации Незалежной в Керченском проливе, истёк сегодня в 15:00 мск.