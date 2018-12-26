Житель Краснодара с пистолетом поздравил сотрудников банка с Новым годом – видео

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Житель Краснодара с пистолетом поздравил сотрудников банка с Новым годом – видео

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Было ли у посетителя в руках настоящее оружие или муляж, в настоящее время неизвестно.

В Краснодаре вооружённый мужчина зашёл в банк и поздравил сотрудников, наставив на них пистолет. Видео инцидента опубликовало издание "Блокнот Краснодар".

В полиции рассказали, что молодой человек не выдвигал никаких требований. О том, было ли у него в руках настоящее оружие или муляж, на данный момент неизвестно.

В настоящее время правоохранители пытаются установить личность посетителя банка.

Ранее Лайф рассказывал о пенсионере в Болгарии, который с пистолетом ворвался в приёмную президента.

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