За убийства в Донбассе. Порошенко наградил Яроша именным пистолетом

Украинский президент Пётр Порошенко наградил экс-лидера "Правого сектора"* Дмитрия Яроша именным огнестрельным оружием. Об этом говорится в документе, предоставленном по запросу украинским СМИ. Речь идёт о пистолете "Форт-21.02" калибра 9 мм с боевым комплектом из 16 патронов.

Из указа Порошенко следует, что Ярош награждён как участник боевых действий "за личное мужество и самоотверженные действия", проявленные "при защите территориальной целостности" страны. Документ был подписан 13 октября — в преддверии Дня защитника Украины.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.