"Нормальный русский человек". Греф встретит Новый год с водкой и шампанским

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал Лайфу, что окажется на его новогоднем столе. По словам Грефа, как у нормального русского человека, у него будут и водка, и шампанское, и мандарины.

— Мы нормальные русские люди, поэтому весь набор традиционных блюд, включая шампанское и водку, будут на столе. И мандарины, — рассказывает Греф.

Меж тем председатель Сбербанка ещё не решил, где будет отмечать сам праздник. Но точно в Новый год будет вместе с семьёй.