Проект #Жить рассказал о подарках на Новый год от москвичей для детей-сирот

Все желающие могли принести игрушки, спортинвентарь, наборы для творчества к брендированной фуре около главного входа ВДНХ.

В Москве подведены итоги благотворительной акции проекта #Жить совместно с блогером Гусейном Гасановым — сотни людей принесли подарки на Новый год для воспитанников детских домов региона. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе проекта.

Каждый мог принести игрушки, спортинвентарь, наборы для творчества к брендированной фуре около главного входа ВДНХ. В акции поучаствовали и сами организаторы — 23 декабря основатель #Жить Игорь Матвиенко и известный блогер Гусейн Гасанов приехали туда пообщаться с гостями и оставить подарки детям. Композитор принёс диджейский микшер и Bluetooth-колонку, а блогер подарил детям квадрокоптер, аэрохоккей и игрушки.

— Новый год — семейный праздник. Почему бы не сделать детей, у которых нет родителей, счастливее? Я понял, что могу просто поставить грузовик в центре Москвы, и многие из подписчиков придут, захотят помочь. Это сделал не только я, но и моя аудитория — мы вместе, — подчеркнул блогер.

Накануне Гусейн с подписчиками и участниками проекта прямо от ВДНХ отправились дарить подарки — им удалось осчастливить воспитанников шести детских домов Московской области. В день завершения акции подарки вручили воспитанникам ещё двух детдомов, по остальным собранное развезут в ближайшие дни.