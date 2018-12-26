Прохоров о планах на Новый год: Сначала оливье в Москве, а потом в Куршевель

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Прохоров о планах на Новый год: Сначала оливье в Москве, а потом в Куршевель

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Михаил Прохоров. Фото © РИА Новости/Сергей Гунеев

Российский бизнесмен Михаил Прохоров в беседе с Лайфом поделился своими планами на Новый год. Встречать миллиардер планирует в Москве, а затем отправится в Куршевель.

— Всегда в Москве (встречать Новый год. — Прим. ред.), а потом сразу в Куршевель, — сказал он.

По словам Прохорова, встречать Новый год в столице является традицией. На столе же бизнесмена будет оливье.

— Специального заказа я не делал никогда, — резюмировал бизнесмен.

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