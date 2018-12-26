Капустник с Басковым и Лепсом. Потанин рассказал, как отметит Новый год

Предприниматель пожаловался, что пробовал приглашать на праздник иностранных звёзд, но они "не так идут".

Российский миллиардер, глава "Норникеля" Владимир Потанин рассказал, что отпразднует Новый год с семьёй и компанией друзей, а ведущим вечера станет певец Николай Басков.

— Непосредственно в новогоднюю ночь мы отправляемся за город — там у нас есть небольшая резиденция, где мы празднуем с друзьями, приглашаем артистов, сами выступаем — такой капустничек обязательно, костюмчики, — сказал Потанин в беседе с Лайфом.

Ведущим вечера, по словам предпринимателя, уже традиционно станет Николай Басков. А в качестве главной звезды вечера, помимо Деда Мороза, Потанин пригласил Григория Лепса.

— В этот раз наш Новый год будет вести Николай Басков. Мы с ним давно дружим, и он иногда либо день рождения, либо Новый год соглашается вести, он здорово это делает, создаёт прекрасное настроение. И ещё в качестве звезды вечера выступит Григорий Лепс. Это создаёт дополнительное настроение, — сказал миллиардер.

Кроме того, на празднике в доме Потанина будут исключительно позитивные люди, верящие в Деда Мороза.

— Тех, кто не верит в Деда Мороза, мы не приглашаем на ёлку. У нас Новый год — праздник для оптимистов: кто верит в Деда Мороза, зовёт Снегурочку и сам активно в этом участвует, — добавил Потанин.