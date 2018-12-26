Патриарх Кирилл считает провальным "объединительный собор" на Украине

Он указал, что результатом мероприятия стала "незаконная, антиканоническая легализация раскольников".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал полным провалом итоги так называемого "объединительного собора", прошедшего 15 декабря в Киеве, сообщает РИА "Новости".

Он указал в ходе заседания Высшего церковного совета РПЦ, что результатом мероприятия на Украине стала "незаконная, антиканоническая легализация раскольников", и подчеркнул, что в ходе собора не произошло никакого настоящего объединения.

— Произошло объединение раскольников, их незаконная, антиканоническая легализация со стороны патриарха (Варфоломея), юрисдикция которого не распространялась на эту землю и не могла распространяться, — уверен предстоятель.

Напомним, 15 декабря на Украине состоялся так называемый объединительный собор под эгидой Константинополя по созданию на Украине новой церкви.