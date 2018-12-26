"Изберкуб". В ЦИК рассказали о вариантах нового названия для избирательной урны

Участники конкурса предложили такие варианты, как "бокс", "кейс", "выборник", "шкатулка", "ёмкость доверия" и "бюллетененакопитель".

Председатель ЦИК России Элла Памфилова рассказала о вариантах нового названия для избирательной урны, которые предлагают граждане.

— Нам на горячую линию стали звонить. Наши сотрудники обобщили все предложения. Там и "ларь" был. Наибольшее количество предложений — "корзина". Второе место — "накопитель", — сказала Панфилова.

Она рассказала, что граждане также предложили такие варианты, как "бокс", "кейс", "выборник", "шкатулка", "ёмкость доверия", "бюллетененакопитель" и "изберкуб".

По словам Памфиловой, люди, участвуя в этом шутливом конкурсе, хорошо повеселились, однако ничего лучше, чем "ящик для голосования", придумать не смогли.

Напомним, Элла Памфилова предложила придумать новое название урне для голосования, так как, по её мнению, нынешний термин вызывает не самые приятные ассоциации у избирателей.