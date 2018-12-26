Путин: Россия не собирается впадать в изоляционизм и строить барьеры

Россия не собирается строить барьеры для международного сотрудничества в сфере экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов и объединений.

— Мы не собираемся впадать, конечно, в изоляционизм (...) строить какие-то барьеры для международного экономического сотрудничества, — пояснил российский лидер.

Глава государства также добавил, что одним из приоритетов развития отечественного бизнеса является обеспечение экологического благополучия граждан.