Путин заявил, что видит большую роль бизнеса в реализации нацпроектов

По словам президента страны, без этого трудно представить развитие российской экономики.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что видит большую роль крупного бизнеса в реализации национальных проектов. По словам главы государства, нацпроекты — важнейшее направление работы Правительства России на ближайшие годы.

— Безусловно, в этой большой работе одно из ключевых мест принадлежит бизнесу, без этого трудно себе представить развитие экономики. Мы видим в вас ответственных и деятельных партнёров, — сказал Путин на встрече с предпринимателями.

По словам главы государства, общество "действительно рассчитывает на вашу сопричастность к достижению прорыва, необходимого для России".

Отметим, что власти страны уделяют особое внимание нацпроектам. Позитивные результаты от реализации национальных проектов, по словам Путина, россияне должны почувствовать уже в 2019 году.