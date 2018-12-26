Путин: Россия в ответ на санкции должна повысить конкурентоспособность экономики

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Путин: Россия в ответ на санкции должна повысить конкурентоспособность экономики

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Повышение конкурентоспособности экономики России должно стать ответом на внешние ограничения со стороны Запада. Об этом на встрече с предпринимателями заявил российский лидер Владимир Путин.

— Ответом на эти шаги должно стать повышение глобальной конкурентоспособности нашей экономики, — сказал Путин.

Глава государства также призвал ускорить темпы развития промышленности, укрепить научную базу, содействовать локализации производств.

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