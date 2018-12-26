Путин: Россия в ответ на санкции должна повысить конкурентоспособность экономики

Повышение конкурентоспособности экономики России должно стать ответом на внешние ограничения со стороны Запада. Об этом на встрече с предпринимателями заявил российский лидер Владимир Путин.
— Ответом на эти шаги должно стать повышение глобальной конкурентоспособности нашей экономики, — сказал Путин.
Глава государства также призвал ускорить темпы развития промышленности, укрепить научную базу, содействовать локализации производств.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени