Путин заявил, что поддержка бизнеса в РФ — одна из важнейших задач

По словам российского лидера, за политической ширмой видны откровенные попытки недобросовестной конкуренции других стран.

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов заявил, что поддержка бизнеса в РФ является одной из самых важных задач в условиях ограничений извне и с учётом того, что за политической ширмой происходит передел рынков и устранение соперников.

— В целом поддержка отечественного бизнеса, наращивание его возможностей — это одна из важнейших задач, особенно сегодня, когда компании из РФ сталкиваются и с определёнными внешними ограничениями. Причём за политической ширмой видны откровенные попытки недобросовестной конкуренции, устранение соперников и передел рынков. Мы это видим на конкретных примерах, они совершенно очевидны, наши партнёры подчас этого и не скрывают, — пояснил Путин.

По словам главы государства, ответом на подобные шаги должно стать повышение глобальной конкурентоспособности экономики РФ. Так, по его мнению, необходимо ускорить темпы развития промышленности, укрепить научную и технологическую базу, а также содействовать локализации производств и освоению компаниями из России новых рынков внутри государства и за границей.