Захарова призвала западных кураторов Киева "урезонить" правящий режим на Украине

Российские дипломаты рассчитывают, что США не позволят Незалежной пойти на новые провокации в Керченском проливе.

Москва призывает западных кураторов Киева воздержаться от участия в новых провокациях в Керченском проливе и повлиять в том же направлении на действующую украинскую власть. Об этом в ходе брифинга в среду заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Мы рассчитываем, что западные кураторы Украины не только воздержатся от участия в этой абсолютно безумной инициативе, но и найдут способы урезонить правящий режим в Киеве, — добавила она.

Оценивая возможность новой провокации в Керченском проливе, Захарова подчеркнула, что терпение России не безгранично. По словам дипломата, слишком много людей задействовано, чтобы последствия от украинских провокаций не были катастрофичными.

Напомним, что 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли и находившиеся на них граждане соседнего государства были задержаны.