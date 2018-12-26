МИД ФРГ выступил против размещения американских ракет средней дальности в Европе

Глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил против того, чтобы в Европе размещали американские ракеты средней дальности с ядерными боеголовками. Так он отреагировал на вопрос о планах США выйти из Договора о РСМД.

— Европа ни в коем случае не должна превращаться в площадку дискуссий о наращивании вооружений. Размещение новых ракет средней дальности в Германии натолкнулось бы на большое недовольство, — сказал Маас в интервью DPA.

Он также отмечает, что наращивание ядерного вооружения стало бы ошибочным ответом. Министр иностранных дел поясняет, что политика 80-х годов не поможет решить проблемы сегодняшнего дня.

Как уже сообщал Лайф, США пригрозили выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, обвинив Москву в нарушении этого соглашения. В Москве же эти обвинения считают голословными.