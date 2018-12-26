Роскомнадзор попросили проверить деятельность СМИ-иноагентов в России

Журналист Александр Малькевич считает, что проблема защиты прав российских СМИ и работников за рубежом становится более напряжённой.

Член Общественной палаты Александр Малькевич обратился в Роскомнадзор с просьбой проверить деятельность СМИ-иноагентов в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу палаты.

— Председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич направил в Роскомнадзор письмо с просьбой проверить деятельность СМИ-иноагентов в России, — говорится в сообщении.

По его мнению, проблема защиты прав российских СМИ и журналистов за рубежом становится более напряжённой. Он считает, что материалы, выпускаемые СМИ-иноагентами в России, "вызывают ряд вопросов" и зачастую носят пропагандистский характер.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор начал проверку телеканала и сайта BBC World News на предмет соответствия законодательству. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что к британскому каналу накопилось "много вопросов".