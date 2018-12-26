Губернатор Приамурья назвал основную причину заражения детей гепатитом С

С ситуацией начали разбираться ещё в начале лета, тогда власти региона имели широкий круг подозреваемых, так как детям делали переливание крови.

Халатность врачей, многократное использование медицинских принадлежностей, в том числе перчаток, является основной версией заражения детей в онкогематологическом отделении детской клинической больницы. По крайней мере, такую версию озвучил губернатор Амурской области Василий Орлов, его слова приводит РИА "Новости".

Орлов отмечает, что с этой ситуацией разбирались ещё с начала лета. По словам губернатора, был "широкий круг подозреваемых", поскольку малышам с онкологией часто делали переливание крови.

Напомним, что в Амурской области 26 детей заразились гепатитом С. Самому младшему из заражённых — полгода, и из-за вируса малышу не могут пересадить костный мозг, без которого он не выживет.

По факту заведено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на один год.