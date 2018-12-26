Проект дорожной карты по росту несырьевого сектора экономики представят Путину

Проект будет включать в себя девять секторов экономики, которые дают "максимальный мультипликативный эффект".

Межведомственная рабочая группа в феврале намерена представить президенту России Владимиру Путину проект дорожной карты по обеспечению роста несырьевого сектора экономики. Об этом сообщил руководитель группы бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По его словам, дорожная карта будет состоять из девяти секторов экономики, "дающих максимальный мультипликативный эффект". К этим секторам относятся: экономика простых вещей; индустрия гостеприимства; углубление переработки природных ресурсов; компании цифровой экономики; АПК, зелёные биотехнологии, сельхозмашиностроение; жилищное строительство, ЖКХ и развитие инфраструктуры; производство медицинского оборудования, фармацевтика, медицинские учреждения; транспортное и автомобильное строение, логистические компании; радиоэлектроника, приборостроение, энергетическое машиностроение и станкостроение.

— Проект дорожной карты будет содержать меры поддержки в этих секторах — по стимулированию спроса и стимулированию производства, — добавил Титов.