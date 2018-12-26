Есть идеи? "Уголок дедушки Дурова" объявил конкурс имён для слонят из Мьянмы

Русскоязычные варианты не подходят: если животное окажется "тёзкой" ассистента или дрессировщика, это может ввести его, в смысле — слона, в заблуждение.

Театр зверей имени Дурова пополнился новыми артистами — азиатскими слонятами, которых доставили в Москву прямиком из Мьянмы. Это три самочки-подростки, им не больше четырёх лет, а вес каждого слонёнка составляет около тонны. Животные были переданы в дар Правительством Республики Союз Мьянма в честь 70-летия установления дипломатических отношений с Россией.

Несмотря на долгий перелёт, животные чувствуют себя хорошо. Следующий месяц они проведут на карантине, будут привыкать к местной пище, новой обстановке и московскому климату. А уже после того как освоятся, слонят ждут тренировки и репетиции.

Дело осталось за малым — выбрать для животных имена. И в этом "Уголок дедушки Дурова" рассчитывает на помощь россиян.

— Прибывшие на днях в наш театр три слонёнка из Мьянмы нуждаются в именах. Имена должны быть женскими, звучными и короткими (четыре-пять букв), — сообщили агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе театра.

В театре подчеркнули, что имена не должны быть русскими, чтобы случайное совпадение с кем-то из дрессировщиков или ассистентов не вводило слонёнка в заблуждение.

Есть идеи? Варианты можно присылать на сайт театра или на его странички в соцсетях.