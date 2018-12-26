Ливан пожалуется в Совбез ООН из-за вторжения ВВС Израиля

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Ливан пожалуется в Совбез ООН из-за вторжения ВВС Израиля

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Конференц-зал Совета Безопасности ООН. Фото: © flickr.com/Art L

Ливан собирается направить жалобу в Совбез ООН из-за вторжения израильских самолётов в воздушное пространство страны. ВВС Израиля нарушили границу, чтобы нанести удар по Дамаску. О планах обратиться в СБ ООН сообщил министр общественных работ и транспорта Ливана Юсеф Финянос.

— Была договорённость, что Ливан подаст срочную жалобу в СБ ООН против Израиля и примет решение, которое будет защищать Ливан и (его) граждан, — пояснил Финянос.

Как уже сообщал Лайф, ночью ВВС Израиля провели ракетную атаку, большинство ракет были сбиты. В результате ранены трое сирийских военных, повреждён склад боеприпасов.

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