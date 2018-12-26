Минкультуры Украины одобрило демонтаж памятника Суворову

В Министерстве культуры Украины одобрили демонтаж памятника русскому полководцу Александру Суворову, установленного перед зданием Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук в своём "фейсбуке".
— О необходимости этого я неоднократно говорил уже в течение нескольких лет и в СМИ, и в общении с руководством лицея, — написал Нищук.
Напомним, идея демонтировать памятник Суворову обсуждалась ещё в 2017 году. Ранее об окончательном решении снести монумент сообщил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.
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