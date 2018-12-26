Патрушев предупредил о новых провокациях со стороны Киева на границе с Россией

Готовность Порошенко к любым опрометчивым шагам он связывает с поддержкой Вашингтона, которую ощущает киевская власть.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев уверен, что от Киева можно ожидать новых провокаций в самом ближайшем будущем. По его словам, украинский президент Пётр Порошенко ощущает поддержку со стороны Вашингтона и именно поэтому "уверенно идёт на любые провокации", в том числе на российско-украинской границе.

— С учётом приближающихся выборов можно прогнозировать, что новые подобные акции при поддержке США следует ждать уже в ближайшем будущем, — заявил он в интервью "Российской газете".

Отметим, что МИД РФ также не исключает, что украинская армия перейдёт к полномасштабным боевым действиям в Донбассе уже в ближайшие дни. Речь может идти в том числе о провокациях с применением химического оружия.

Накануне в Донбассе засекли эшелон ВСУ с токсичными веществами. Разгрузкой бочек занимаются военные в защитных костюмах. Местные власти сообщали, что в случае провокации в зоне поражения могут оказаться более 70 тысяч мирных людей.